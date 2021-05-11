لياقة.. «فلور كوبرا»

المصدر: الإمارات اليوم

أكد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون، وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يعتبر هذا التمرين مفيداً جداً للقوام، فهو يساعد الناس الذين يعانون تقوس الأكتاف من الأمام على إعادتها للخلف. ويمكن القيام بهذا التمرين من 25 إلى 30 تكراراً، إذ يحتمل القيام به بتكرارات عالية ومن جولتين الى ثلاث مع محاولة تكريره من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. ويساعد هذا التمرين من يعانون انحناء العنق للأمام، أو تقوس الأكتاف والتي تعد من المشكلات التي ظهرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب طبيعة الحياة. كما يمكن القيام بالتمرين من خلال النوم على البطن بشكل مستقيم، ورفع الأكتاف والقدمين أكبر قدر ممكن.



• يساعد هذا التمرين من يعانون انحناء العنق للأمام أو تقوس الأكتاف.

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