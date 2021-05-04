بالفيديو.. لياقة.. «بند أوفر رو»

أكّد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميّزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون، وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يمكن القيام بهذا التمرين بالطريقة نفسها التي تتم فيها ممارسة تمرين «ديد ليفت» مع حمل الأوزان، حيث يتم العمل على سحب الوزن الى منطقة الخصر. ويتميز هذا التمرين بكونه مفيداً لعضلات الظهر، وهي من أهم العضلات كونها تدعم العمود الفقري، وهي عضلات لا يتم استخدامها كثيراً خلال اليوم، وبعض الناس يعانون التقوس قليلاً في منطقة الاكتاف بسبب ضعف عضلات الظهر، مقارنة بعضلات الاكتاف. ويعتبر هذا التمرين من التمارين التي تحرق الكثير من السعرات الحرارية، ويمكن القيام بالتمرين من ثمانية الى 12 تكراراً، وعدد الجولات من ثلاث الى خمس، على أن تتم ممارسته مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع.

يحرق الكثير من السعرات الحرارية، على أن تتم ممارسته مرتين إلى ثلاث في الأسبوع.