5 إرشادات لبشرة نضرة أيام الصيام

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

تؤثر ساعات الصيام الطويلة على نضارة البشرة ورونقها، وذلك يعود بشكل رئيس إلى عدم حصول البشرة خلال فترة الصيام على حاجتها الكافية من الترطيب والتغذية. وأكد الأخصائي في الجراحة التجميلية والترميمية، الدكتور مازن عرفة، أهمية الاعتناء بالبشرة من خلال الترطيب الكافي من خلال الاعتماد على العلاجات المساعدة أو الترطيب الطبي، لأن الجسم خلال الصيام يوجه مخزون المياه الى الأعضاء الحيوية، بالإضافة الى العديد من الإرشادات المرتبطة بالتغذية وتنشيط الدورة الدموية، التي من شأنها الإسهام في تخفيف آثار الصيام على البشرة. وقدّم عرفة خمسة إرشادات مفيدة لبشرة نضرة خلال الصيام.

للإطلاع على الإرشادات الـ 5، يرجى الضغط على هذا الرابط.