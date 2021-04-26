بالفيديو.. لياقة.. «ستيب أب»

المصدر: الإمارات اليوم

أكد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون، وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يمكن القيام بهذا التمرين على السلالم الخاصة بأي مبنى، وتماماً كما يقوم العداء بالركض، يجب استخدام اليدين والركب على نحو كبير في أثناء ممارسته. يتميز هذا التمرين بكونه يستخدم كل عضلات الجسم، ويحرق الكثير من السعرات الحرارية، ويعتبر من التمارين المتقدمة كونه يتطلب جهداً عالياً للقيام به، وبالتالي لا يمكن القيام به بتكرار عالٍ، أي من أربع الى خمس تكرارات فقط، ومن ثلاثة الى خمسة أيام في الأسبوع. أما عدد السلالم التي يمكن صعودها فهي قد تصل إلى 10 في التكرار الواحد.

• لا يمكن القيام بهذا التمرين بتكرار عالٍ.