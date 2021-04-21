5 إرشادات لخسارة الوزن في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

على الرغم من قلة عدد الوجبات في شهر رمضان المبارك وطول ساعات الصيام، فإن العديد من الناس يعاني زيادة الوزن بسبب النظام الغذائي الخاطئ. وأوضح أخصائي التغذية وعلوم الأطعمة، الدكتور وائل موسى، أن الوزن يزداد في رمضان ليس بسبب كثرة عدد الوجبات، بل بسبب الخوف من الجوع في اليوم التالي، الذي يقود إلى تناول الكثير من الأطعمة، إلى جانب تناول الكثير من السكريات الذي يرفع الأنسولين في الدم، فيسبب الجوع بعد ساعات قليلة من تناوله. وقدم موسى خمسة إرشادات من أجل إنقاص الوزن وتجنب زيادته في شهر رمضان المبارك.

للإطلاع على الإرشادات الـ5، يرجى الضغط على هذا الرابط.