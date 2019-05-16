5 أسباب لعسر الهضم في رمضان

المصدر: إعداد: ديانا أيوب

يتسبب الامتناع عن الطعام لساعات طويلة، وتناول الإفطار بطريقة خاطئة أحياناً في عسر الهضم، وتظهر أعراضه من خلال الشعور بالانتفاخ في المعدة، إلى جانب الإحساس الشديد بالانزعاج والثقل والآلام.

وأكد الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور علي عيسى، أن كيفية تناول الإفطار تخفف من عسر الهضم، ناصحاً بالبدء بمأكولات سهلة الهضم كالتمر والشوربة والاستراحة، والانتقال بعدها إلى تناول الطعام مع الحفاظ على الكميات. وأضاف: «أعراض عسر الهضم التي يرافقها نقصان في الوزن، وصعوبة في البلع، أو حتى آثار نزف عند التقيؤ، تتطلب مراجعة الطبيب».

وهنا خمسة أسباب تؤدي إلى عسر الهضم، حسب الدكتور علي عيسى:

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