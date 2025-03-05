5 نصائح للحفاظ على الماء في الجسم خلال رمضان

يُشكل الحفاظ على الماء في الجسم وترطيبه تحدياً للكثير من الصائمين، إذ يتوجب عليهم تناول كميات الماء التي يحتاج إليها الجسم في الفترة الممتدة من الإفطار وحتى السحور، وفق نظام يسمح للجسم بالحفاظ عليها ودون التخلص منها سريعاً. كما يقع كثيرون من الصائمين في العديد من الأخطاء المرتبطة بترطيب الجسم، ومنها احتساب السوائل التي غالباً ما تكون محتوية على الكافيين وطاردة للسوائل من الجسم ضمن كمية المياه التي يتطلبها الجسم. وتالياً تقدّم الاستشارية في التغذية العلاجية ومدير إدارة الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لطيفة راشد المرزوقي، خمس نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم في رمضان.

1- سوائل كافية

لابد من تناول كمية كافية من السوائل خلال الفترة الممتدة من الإفطار وحتى السحور، مع الحرص على تناول كميات المياه على دفعات. ويمكن للأشخاص الذين ينسون تناول كميات المياه التي يحتاج إليها الجسم، وضع تذكير ينبهم بتناول الماء، كي يتم تناول ما معدله ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الصافي. ويجب الحرص على أن يكون الماء هو المشروب الراوي للعطش، وتخفيف المشروبات المنافسة للماء، خصوصاً العصائر المرتفعة السكريات.

2- تجنب الشمس

منذ بدء نهار الصيام من الأفضل تجنب التواجد في الأماكن الخارجية المكشوفة التي يتعرض فيها المرء لأشعة الشمس بشكل مباشر كيلا يخسر السوائل في الجسم عن طريق التعرق، كما يجب تجنب الأنشطة أو الأماكن ذات درجات الحرارة العالية، والتي ليست ضمن الأماكن الخارجية، كأن يذهب الشخص إلى جلسة ساونا ذات الحرارة المرتفعة، وكذلك ينبغي تجنب ممارسة الرياضة خارجياً في أوقات ارتفاع الحرارة.

3- تخفيف الكافيين

يتخلص الجسم من السوائل عندما يستهلك كميات من الكافيين، وهذه المادة توجد في المشروبات التي يتناولها الصائمون بعد الإفطار، كالشاي والقهوة، وكذلك في ألواح الشوكولاتة التي تُعد غنية بالكافيين، وكذلك في المشروبات المصنعة كمشروبات الطاقة، ويفضل تخفيف المشروبات المحتوية على الكافيين لضمان ترطيب الجسم، أو تناول كميات إضافية من الماء في حال تناولها.

4- لا للأغذية المالحة

تؤثر الأطعمة العالية الملوحة على ترطيب الجسم وعلى رأس قائمة هذه الأطعمة، يأتي ملح الطعام، ومن ثم المخللات، ويفضل تجنب تناول المخللات على وجبتَي الإفطار والسحور، وكذلك الأجبان المالحة والشوربات المصنوعة من مكعبات المرق الغنية بالأملاح، أما الأندومي التي تحتوي على ظرف صغير من الملح الصيني فغنية بالصوديوم الذي يسبب العطش على نحو كبير، نتيجة تسببه في الاختلال في توازن الإلكترولايت في الجسم.

5- نعم للأطعمة المرطبة

كما توجد أطعمة تطرد السوائل من الجسم، توجد أخرى تساعد في الحفاظ على مستوى الإلكترولايت في الجسم، وهي الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم. وتُعد الفاكهة والخضراوات من أكثر المجموعات الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، ومنها - على سبيل المثال - الخوخ والموز والتمر، والتي ينصح بتناولها على وجبة السحور. فضلاً عن العصائر الطبيعية التي تحتوي على البوتاسيوم، مع الحرص على تناول هذه العصائر طازجة دون التخلص من اللب، من أجل الحصول على الألياف.