المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في شهر رمضان، تحار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

الجريش هو من منتجات حبوب القمح المطحونة بطريقة خشنة. ويصنع الجريش من حبوب القمح الكاملة المقشرة غير المسلوقة.

ويعتبر من أكثر الأكلات الشعبية طلباً خلال الشهر الفضيل ولا تخلو مائدة خليجية منه، لما له من مذاق لذيذ وفوائد صحية يعرفها كبار السن ويورثونها لأبنائهم، وتعبر عنها مكوناتها المفيدة والمغذية والمتوافرة طوال العام. الجريش باللبن على الطريقة السعودية.

للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير، يرجى الضغط على هذا الرابط.