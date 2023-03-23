%68 ارتفاع الأسر المنتجة المساهمة في «إفطار صائم»

كشفت جمعية الفجيرة الخيرية عن ارتفاع عدد الأسر المنتجة المساهمة في مشروع إفطار صائم من 32 إلى 54 أسرة، بزيادة 68% مقارنة بالعام الماضي، وتوفر الأسرة 5060 وجبة يومياً لتوزيعها على 31 موقعاً مخصصاً لتوزيع وجبات الإفطار على 10 آلاف صائم طوال شهر رمضان المبارك.

وأفاد مدير عام الجمعية، يوسف المرشودي، بأن الجمعية انتهت من توزيع المير الرمضاني على 9400 فرد من المستفيدين بمختلف مناطق الفجيرة، عبر تسليمهم القسائم الشرائية التي تتيح للأسر محدودة الدخل توفير احتياجاتها من المواد الغذائية واللحوم الطازجة والمواد الاستهلاكية العينية المختلفة.

وأضاف أنه تم تسليم الأسر المستحقة القسائم الشرائية والمواد الغذائية في منازلها، حسب عدد أفراد الأسرة، بهدف التيسير عليهم، وتمكينهم من شراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات شهر رمضان، مؤكداً أن الجمعية تواصل توزيع المواد الغذائية العينية للمستحقين على مدار العام.

ولفت المرشودي إلى أن الجمعية ستبدأ اليوم تنفيذ مشروع «إفطار صائم» على أوسع نطاق ممكن، حين سيتم توزيع 10 آلاف وجبة إفطار يومية، وفق حجم الطلبات التي سيتم تلقيها من سكن العمال والجهات الحكومية والخاصة، بحيث تم رصد توزيع 300 ألف وجبة خلال الشهر، بكلفة أربعة ملايين و500 ألف درهم.

وذكر أن الجمعية مكّنت المحسنين والفئات المستهدفة من الصائمين والأسر المتعففة من الاستفادة من الخدمات الذكية على الهواتف المتحركة من خلال تحديد 31 موقع توزيع لوجبات إفطار الصائم، إضافة إلى مواقع 10 مجالس في الفجيرة، موزعة في الإمارة والمناطق التابعة لها.