شرطة أبوظبي تخفّف أعباء أسر محتاجة بسلال غذائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وزّعت شرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أكثر من 30 سلة غذائية على الأسر المحتاجة، ضمن برنامجها الرمضاني «تسامحنا غير في شهر الخير».

وتضمنت السلال مواد غذائية رئيسة، يحتاجها الصائم، تسهم في التخفيف من أعباء الأسر المحتاجة وتغطية احتياجاتها ومتطلباتها خلال الشهر الفضيل. وأكد مدير مركز الدعم الاجتماعي في العين بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي (الجهة المنفذة للمبادرة)، المقدم خالد الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية والاجتماعية، بتعزيز الجهود المشتركة وزيادة الشعور بالأمان والسعادة لدى الأسر المحتاجة.

من ناحية أخرى، نظم مركز الدعم الاجتماعي في العين محاضرة لموظفيه بعنوان «صحتك في رمضان»، بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية في العين، للتعرف الى التغذية السليمة في رمضان، وأهمية وجبتي الفطور والسحور، وتقديم نصائح تعزز الصحة.