شرطة أبوظبي و«الهلال الأحمر» تنفذان مبادرة «إفطار صائم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنفذ إدارة رعاية الأحداث في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (فرع بني ياس)، مبادرة «إفطار صائم» التي تستمر طوال الشهر الفضيل. وقال نائب مدير إدارة رعاية الأحداث العقيد الدكتور علي سعيد المنصوري، إن المبادرة تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في المبادرات الإنسانية، ودعم الأعمال الخيرية، وتستهدف فئة العمال والمحتاجين، مشيراً إلى أنه تم نصب خيمة مجهزة خارج مبنى الإدارة توفر 100 وجبة يومياً طوال رمضان. وثمن مدير فرع الهلال الأحمر في بني ياس سالم السويدي، جهود شرطة أبوظبي الانسانية، وحرصها على المساهمة مع الشركاء في إسعاد المجتمع.