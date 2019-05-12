المصدر: الشارقة - وام

تنفذ جمعية الشارقة الخيرية مشروع «إفطار صائم» في 56 دولة، هذا العام، بواقع 200 ألف وجبة طوال أيام الشهر الفضيل، ضمن مشروعات وبرامج الحملة الرمضانية «جود».

وأكد مدير إدارة المشاريع والكفالات في الجمعية، محمد حمدان الزري، تنفيذ وجبات «إفطار صائم» منذ اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع سفارات الدولة في تلك البلدان وعبر مكاتب الجمعية في بنغلاديش والسودان والنيجر، موضحاً أن اللجنة العليا لحملة شهر رمضان المبارك استهدفت توزيع ما يقارب 7000 وجبة يومياً، إضافة إلى توزيع التمور ضمن مبادرة «سحاب الخير».

وقال إن الجمعية تحرص على تنفيذ المشروع في الخارج أسوة بما تنفذه في الداخل، عبر مئات المواقع والخيم الرمضانية التي تنتشر عبر مداخل الإمارة ومخارجها، في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لافتاً إلى أن الجمعية بصدد إقامة أكبر إفطار في العالم، في الأردن، يضم جميع مكفولي الجمعية في الأردن بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يوافق 19 من شهر رمضان من كل عام.