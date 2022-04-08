تعرف على سبب تسمية مسجد قباء بهذا الاسم (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف إمام وخطيب مسجد قباء سليمان الرحيلي، عن سبب تسميته بهذا الاسم، وذلك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، له صباح اليوم وإعلان إطلاق أكبر توسعة في تاريخه.

وقال الرحيلي، خلال لقاء مع قناة "الإخبارية":"سُمي مسجد قباء باسم المنطقة التي سميت باسم بئر كان فيها اسمه قباء".

وتابع الرحيلي:"سميت المنطقة قباء، ثم سمي هذا المسجد بمسجد قباء". وكان ولي العهد السعودي، قد أعلن إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.