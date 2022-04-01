طبيبة تكشف عن وصفة «مذهلة» للسحور والإفطار في رمضان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قدمت استشارية البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيسة قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة نهلة عبد الوهاب نصائحها لنظام صحي في رمضان.

وأوضحت الطبيبة نهلة حسب «سكاي نيوز» أن البداية من السحور الذي يجب أن يحتوي على سلطة تحتوي على أكثر من نوع من الخضراوات حيث تساعد على الاحتفاظ بالأكسجين والمياه لفترة طويلة وتقلل الشعور بالعطش.

وتابعت: كما يجب أن يحتوي على نوع من أنواع البروتين، مثل الفول، مع كوب من الزبادي أو تناول أي نوع من الألبان.

وعن الإفطار قالت:« يفضل تناول التمر في البداية وكوب من المياه، ومعلقة من العسل وعليها الليمون، ثم الانتظار لفترة قصيرة للصلاة، ومن بعدها البداية بالشوربة الساخنة».

وأضافت: بعد تناول الشوربة والسلطات واللحوم، سيكون الجسم قد بدأ يشعر بالشبع، وهو ما يجعلنا نقلل من تناول النشويات. في إشارة للحفاظ على الوزن.

واختتمت: «من المهم أيضا أن نستخدم عسل النحل الطبيعي في الحلويات التي نصنعها في المنزل، وأن نتناول منها قطع صغيرة، ويفضل أن تكون بشكل غير يومي».