اليونان تبدأ فرض ضريبة 20 يورو على ركاب السفن السياحية

دخل حيّز التنفيذ، أمس، قانون يفرض ضريبة قدرها 20 يورو لكل راكب على متن سفن الرحلات البحرية التي ترسو في سانتوريني وميكونوس، وهما من أكثر الجزر اليونانية استقطاباً للسياح، على ما أكدت وزارة المال اليونانية لوكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم وزارة المال: «عملاً بالقانون، ستُطبق الضريبة في سانتوريني وميكونوس وجزر أخرى بدرجة أقل».

وأقرّت اليونان هذا القانون في العام الماضي، سعياً إلى تنظيم حركة السياح الذين يشكّل تدفقهم بكثافة على الجزر اليونانية ضغطاً على بنيتها التحتية، كما هي حال سانتوريني وميكونوس الواقعتين ضمن أرخبيل سيكلاديز في بحر إيجه.

وتبلغ الضريبة 20 يورو لكل راكب خلال موسم الذروة، من الأول من يونيو إلى الـ30 من سبتمبر، في جزيرتي ميكونوس وسانتوريني، وخمسة يورو في الجزر اليونانية الأخرى.

وينصّ القانون على أن تدفع شركات الرحلات البحرية هذه الضرائب، على أن تأخذها في الاعتبار في أسعار تذاكر الركاب.

وشهدت اليونان عام 2024 زيادة ملحوظة في عدد السياح الذي وصل إلى 40.7 مليوناً، بزيادة قدرها 12.8% عمّا كان عليه عام 2023، وفقاً للمصرف المركزي اليوناني.

ويشهد قطاع الرحلات البحرية ازدهاراً كبيراً، إذ زادت إيراداته بنسبة 22.4% عام 2024.

يشار إلى أن بعض الوجهات اليونانية، مثل سانتوريني المشهورة بمشهد غروب الشمس، تشهد أعداداً كبيرة من السياح تفوق استيعابها أحياناً.

. اليونان شهدت خلال 2024 زيادة ملحوظة في عدد السياح الذي وصل إلى 40.7 مليون سائح.