درجات حرارة قياسية في الصين

امرأة على دراجة هوائية ترتدي قناعاً واقياً من الشمس أثناء الطقس الحار في بكين، وقد أصدرت سلطات المدينة تنبيهاً برتقالياً، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية خلال اليومين المقبلين.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، أول من أمس، إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة درجات الحرارة القياسية في مناطق عدة من البلاد.

وتوقع المركز أن تراوح درجات الحرارة المرتفعة بين 37 و39 درجة مئوية في شمال ووسط البلاد، فيما قد تشهد بعض المناطق المحلية درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية. إي.بي.إيه