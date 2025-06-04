صعوبات لحماية 30% من المحيطات بحلول 2030

يواجه تحقيق هدف حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030، الذي اتفقت عليه دول العالم، صعوبات، فالمناطق البحرية المحمية تغطي أقل من 10% من البحار، وعدد كبير منها يبقى حبراً على ورق.

يقول مدير معهد حفظ البيئة البحرية في سياتل،

عالم الأحياء البحرية لانس مورغن، الذي يفنّد المناطق البحرية المحمية في موقع «أطلس» الإلكتروني، إنه «سيكون من الصعب تحقيق الهدف المتمثل في حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030».

وأضاف «الأمر سيحتاج إلى وقت أطول إذ نرى بلداناً مثل الولايات المتحدة تتراجع وتتخلى عن عقود من الجهود لحماية المحيط»، متحدثاً عن قرار أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، يسمح بالصيد التجاري في أجزاء كبيرة من المناطق البحرية المحمية في المحيط الهادئ.

في عام 2022 وافق 196 بلداً على حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030 بموجب اتفاق «كونمينغ-مونتريال».

ويفيد التعداد الأخير بأن المناطق البحرية المحمية البالغ عددها 16 ألفاً و516 منطقة، والتي أعلنتها حكومات بلدان مختلفة، لا تمثل إلا 8.36% من المحيطات، وفيها تتباين الأوضاع بشكل كبير، إذ ثمة مناطق محمية تحظر كل أشكال الصيد وأخرى تفتقر إلى تنظيم النشاطات المماثلة.

ويقول الباحث المتخصص في علم البيئة الاجتماعية البحرية في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، يواكيم كلوديه: «على الصعيد العالمي ثلث هذه المناطق فقط يتمتع بمستويات من الحماية يمكننا أن نتوقع منها فوائد حقيقية للصيد».

وأوضح أستاذ علوم مصايد الأسماك في جامعة بريتيش كولومبيا في فانكوفر الكندية، دانيال بولي، أن «المناطق البحرية المحمية لم تكن في الأصل مقترحة لحماية التنوع البيولوجي، بل لزيادة صيد الأسماك».

وتابع: «إن منطقة بحرية محمية جيداً تُصدّر الأسماك إلى المناطق غير المحمية، وهذا يجب أن يكون السبب الرئيس لإنشاء مناطق بحرية محمية، فهي ضرورية لوجود الأسماك».

عندما يتوقف صيد الأسماك فإنها تنمو وتتزاوج وتتكاثر بأعداد أكبر في محيط المنطقة المحمية، وقد أثبتت هذا التأثير العديد من المنشورات العلمية، خصوصاً في هاواي التي تضم واحدة من أكبر المناطق البحرية المحمية في العالم وتبلغ مساحتها ثلاث مرات مساحة فرنسا، حيث يُحظر الصيد بكل أشكاله.

وأظهرت دراسة نشرتها مجلة «ساينس» عام 2022 زيادة بنسبة 54% في معدل صيد سمك التونة ذات الزعانف الصفراء على امتداد حدود هذه المنطقة البحرية المحمية. وقال بولي إن هذه المنطقة البحرية المحمية المهددة الآن بسياسات دونالد ترامب «كانت تسمح بتجدّد مخزون التونة وبتصديرها».

ويشير كلوديه إلى أنه من أجل إنتاج تأثير مماثل يجب أن تكون المنطقة البحرية محمية بشكل صارم، وحظر الصيد في جزء منها على الأقل، لكن هذه المناطق المحمية بشكل كامل أو بدرجة عالية لا تمثل سوى 2.7% من المحيطات، ويقع معظمها في أراضي ما وراء البحار، بعيداً عن المناطق الأكثر تأثراً بالنشاط البشري.

في المقابل «في أوروبا لاتزال 90% من المناطق البحرية المحمية معرضة للصيد بشباك الجر في القاع»، على ما توضح الناطقة باسم منظمة «أوسيانا» غير الحكومية، ألكسندرا كوستو.