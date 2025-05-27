المديرة التنفيذية لـ «يونيسيف»: أطفال الصراعات يعيشون ظروفاً صعبة للغاية

تولت كاثرين راسل، البالغة من العمر 64 عاماً، منصب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، في فبراير 2022، في الوقت الذي بدأ العالم يستشعر بوادر أزمة «كوفيد-19»، لكن بعد ذلك، بدأت روسيا حربها على أوكرانيا، ما تسبب في أزمة لاجئين أوروبية هائلة.

وقالت في مقابلة مع صحيفة «إل بايس» الإسبانية، إن أطفال الصراعات يعيشون ظروفاً صعبة للغاية، مشيرة إلى أن خفض المساعدات الدولية سيؤثر فيهم كثيراً.

وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة:

. في ظل هذا الاضطراب العالمي إنه وقت عصيب على الطفولة، أليس كذلك؟

.. إنه وقت عصيب للغاية على الأطفال، والتحدي الأكبر هو الصراعات، التي نراها في أماكن كثيرة، ونقدر أن مئات الملايين من الأطفال إما يعيشون في مناطق صراع، أو يفرون منها، وأسوأ ما في الأمر أن الأطفال معرضون لخطر جسدي في بيئات الصراع، لكن العامل الآخر المقلق هو أن الأطفال يعتمدون حقاً على الخدمات الحكومية، سواء التعليم أو الرعاية الصحية، وهذه الخدمات غالباً ما تعطل بسبب الصراع، فيعيشون ظروفاً صعبة للغاية.

. مع ازدياد الصراعات بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، هل هناك ما يدعو إلى الأمل؟

.. كما تعلمون، نحن نعمل مع الأطفال، لذا لدينا دائماً أمل، لكن الوضع مقلق للغاية بالنسبة للأطفال. كما ذكرت، فهم معرضون للخطر بشكل كبير، الآن، هناك صراعات تتعرض فيها المجتمعات والمدنيون لمخاطر هائلة، لذا، لا أستطيع القول إنني متفائلة بشأن الوضع.

. هل تعتقدين أن المجتمع الدولي ينسى معاناة الأطفال في هذه السياقات؟

.. هناك نقاشات في الأمم المتحدة، لكنني أعتقد أن العالم يجد صعوبة في الاهتمام بأمور كثيرة في آن واحد. هناك الكثير مما يحدث الآن، وبالنسبة للكثيرين، تبدو هذه الصراعات بعيدة جداً، إنها ليست في أذهان عامة الناس، وجزء من التحدي هو محاولة جذب بعض الاهتمام، وعندما يسمع الناس بما يحدث، يستجيبون.

. عندما توليت مهامك كنتِ قلقة للغاية بشأن الفتيات في أفغانستان، بعد ثلاث سنوات كيف يمكنك إخبارهن أن العالم لم ينسهن؟

.. الوضع هناك مروع للغاية بالنسبة للفتيات، وقد زادت السلطات باستمرار من تقييد فرص الفتيات وقدرتهن على المشاركة في المجتمع، بما في ذلك الذهاب إلى المدرسة، والخروج، والعمل.

. أموال المساعدات الدولية آخذة في الانخفاض، لاسيما مع التخفيضات في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كيف يؤثر ذلك في عملياتكم؟

.. في العام الماضي بدأنا نشهد تخفيضات في مساعدات التنمية، وقد تسارع هذا الانخفاض هذا العام، إنه أمر مقلق، العديد من الدول ذات الدخل المرتفع - باستثناء ثلاث أو أربع - خفضت مساعداتها، في حين كانت إسبانيا من الدول التي زادت مساهماتها، وأنا ممتنة لذلك.

في «اليونيسيف»، لدينا مصادر تمويل متنوعة، لكن التخفيضات تؤثر فينا، ونقدر أنه كان هناك انخفاض بنسبة 20% في الأموال التي نتلقاها.

. في الوقت الحالي يتزايد عدد الدول التي تشكك في جدوى تعددية الأطراف وفعالية الأمم المتحدة، ما تعليقك؟

.. نحن عند نقطة تحول في العالم، حيث تثار تساؤلات حول النظام المتعدد الأطراف بشكل عام. أعتقد أن السؤال الذي يجب على الدول والناخبين وسكان هذا الكوكب التفكير فيه هو: ما شكل العالم الذي يريدون العيش فيه؟ هل يريدون العيش في عالم ينقسم فيه الناس إلى مجموعات مختلفة؟ أم نريد دعم وتنشيط النظام متعدد الأطراف الذي خدمنا جيداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ عن: «إل بايس»