عدد السياح الأجانب إلى الولايات المتحدة يتراجع 12% في مارس

تراجع عدد السياح الأجانب إلى الولايات المتحدة بنسبة 12% في مارس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أول من أمس الجمعة. وقالت الصحيفة في تقرير لها، نقلاً عن بيانات إدارة التجارة الدولية، وهي جزء من وزارة التجارة الأميركية، إن عدد السياح من ألمانيا انخفض بشكل أكثر حدة، بنسبة 28%.

وأفاد خبراء بأنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإنه يعني خسائر لصناعة السياحة في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات.

وأظهرت البيانات انخفاضاً خلال مارس 2025 بنسبة 17% في عدد السياح من أوروبا الغربية، و24% من أميركا الوسطى، و11% من الصين.

ويشعر السياح الأجانب بقلق بسبب سلسلة اعتقالات عند دخول الولايات المتحدة، وكان من بين هذه الحالات، حالات لمواطنين ألمان منعت السلطات الأميركية دخولهم على الرغم من امتلاكهم وثائق كاملة، بينما تم في بعض الحالات احتجاز بعض الأشخاص في مرافق الترحيل لأيام أو أسابيع.