رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش: قررت قيادة البلاد استجابة لرغبة الشباب

قال رئيس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش، البروفيسور محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، إنه قرر قيادة البلاد استجابة لإصرار ورغبة الشباب، مشيراً إلى أن بلاده من أكثر دول العالم سكاناً والأكثر شباباً، حيث يبلغ متوسط أعمار السكان 27 عاماً.

وكشف يونس خلال مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» عن توقيع اتفاقية وشيكة مع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، لإدخال خدمته للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» إلى بنغلاديش.

وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة:

. لم تكن ترغب في دخول المعترك السياسي، لكنك الآن رئيس الحكومة المؤقتة، لماذا هذا التغيير؟

.. طلب مني الطلاب ذلك، وعندما سقط نظام الرئيسة السابقة، الشيخة حسينة واجد، كنتُ في مستشفى بباريس لإجراء عملية جراحية بسيطة، تلقيتُ اتصالاً من أحد قادة الاحتجاجات يطلب مني تشكيل حكومة جديدة، فقلتُ: «لا، لا.. أنا أستطيع قيادة منظمات، لكن ليس حكومة، لكنه أصرّ، فطلبتُ مهلةً للتفكير، وقلت في النهاية: لقد ضحّى الشباب بدمائهم وأرواحهم، وما أستطيع تقديمه لهم هو بعض الوقت المتبقي لي».

. لقد مرّ أكثر من نصف عام منذ ذلك الحين، كيف تنظر إلى مستقبل بلدك؟

.. بلادي يحدّها البحر من الجنوب، وجبال الهيمالايا من الشمال، ما يساعدنا على توليد طاقة كهرومائية غير محدودة، لذا لا تُشكّل الطاقة مشكلة، نحن من أكثر دول العالم سكاناً والأكثر شباباً، حيث يبلغ متوسط أعمار سكاننا 27 عاماً، والشباب مُبدعون بشكل خاص، ونحن محظوظون بوجود الكثير منهم.

. مثل معظم أعضاء حكومتكم البالغ عددهم 20 عضواً، أنت لا تنتمي إلى أي حزب سياسي، هل سيكون الميثاق ملزماً قانونياً بالنسبة لك؟

.. لا، نحن نُلزم الأحزاب بالتزاماتها، نُجبرها على الالتزام علناً، ونعمل على الإيفاء بالتساؤلات التالية: هل يجب علينا التحول من نظام الأغلبية إلى التمثيل النسبي؟ هل يجب تحديد ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط، بدلاً من السماح له بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى؟ وكما هي الحال حالياً سننشر الإجابات على موقع إلكتروني ليتمكن الناس من معرفة من يفي بوعوده، ومن يريد حقاً بنغلاديش جديدة.

. الحزب الذي يبدو حالياً صاحب أفضل فرصة للفوز في الانتخابات القادمة لديه أيضاً تاريخ من الفساد والعنف.. هل تعتقد أن أحداً سيلتزم بهذه الورقة؟

.. فوجئت الأحزاب عندما سألتها عن آرائها، حكومتنا المؤقتة لا تملك تفويضاً لأننا لسنا منتخبين، نسعى لإطلاق أكبر قدر ممكن من الإصلاحات، لكن الحكومة المنتخبة وحدها هي القادرة على إحداث تغييرات جذرية، وهذه أفضل طريقة توصلنا إليها لدفعهم إلى ذلك، ستلجأ الأحزاب إلى التذرع بالحجج وتؤخر التغييرات.

. قبل سبعة أسابيع، ألغت الحكومة الأميركية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلا أن المحاكم أوقفت منذ ذلك الحين تنفيذ بنود هذا القرار.. ما أثر ذلك في بنغلاديش؟

.. في الوقت الحالي، نتدبر أمورنا لأننا لا نعتمد بشكل كبير على تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومع ذلك استقبلنا 1.2 مليون لاجئ من «الروهينغا» من ميانمار، ويتأثرون بشكل خاص بإلغاء الوكالة، واضطر برنامج الغذاء العالمي إلى خفض حصصه الغذائية إلى النصف، ووعد الأميركيون بإعفاء «الروهينغا» من التخفيضات، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث، ولحسن الحظ، أعلنت جهات أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، عن استعدادها للتدخل.

. يشعر العديد من الديمقراطيين حول العالم بالقلق إزاء تصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هل تشاركهم هذا القلق؟

.. نحن على وشك توقيع اتفاقية مع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، وخدمته للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، وقد تحدثتُ مع ماسك هاتفياً، فهو يعرفني جيداً، ويقول إنه معجب بي، هذا جيد لأنه بهذه الطريقة نتواصل مباشرةً مع أحد المقربين من الحكومة الأميركية. عن «ديرشبيغل»