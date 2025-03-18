رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عاماً

صدر في الكويت رسمياً مرسوم بقانون لتعديل نص المادة (26) من القانون (51) لسنة 1984، بشأن الأحوال الشخصية، الذي يقضي «بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه، لمن لم يبلغ 18 عاماً وقت التوثيق».

وجاء في المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الذي صدر أول من أمس، أن هذا القانون دخل حيز النفاذ بدءاً من 16 مارس 2025.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن دستور الكويت يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرِّف الطفل «بمن لم يتجاوز 18 عاماً»، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين، وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا جاء استبدال المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان 18 عاماً، كما صدر مرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية، تنص على أنه «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ 18 عاماً وقت التوثيق». عن «القبس» الكويتية