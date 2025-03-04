مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: لا يوجد فائزون في الحروب التجارية

توترت العلاقات بين جانبي الأطلسي بشكل غير مسبوق بعد تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السلطة.

وترى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنه لا يوجد فائزون في أي حرب تجارية، وأن التعاون بين أميركا وأوروبا يصب في مصلحة الطرفين.

وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معها شبكة «سي بي إس» الإخبارية:

. كونك الدبلوماسية الأولى في الاتحاد الأوروبي، يعني أنه يتعين عليك المساعدة في تمثيل 27 دولة مختلفة، وقد قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتحاد الأوروبي تأسس من أجل خداع الولايات المتحدة، وهذا هو الغرض منه، ما رد فعلك على هذه الملاحظة؟

.. أوروبا مشروع سلام كما تعلمون، تم إنشاء الاتحاد حتى لا نشهد حروباً بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولم تحدث أي صراعات، وبالطبع أيضاً للقيام بالأشياء معاً، والتعاون بشكل أكبر، كما تعلمون أنا من دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاماً، وفي الواقع، تم دفعنا من قبل الأميركيين، وقالوا لنا لن تنضموا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن أوروبا، الاتحاد الأوروبي، شيء يجب أن تنضموا إليه، لأنه مشروع جيد أيضاً للعلاقات عبر الأطلسي، لذلك فوجئت تماماً بسماع تعليق مثل هذا.

. حسناً، هل يبدو أنه يعكس وجود بعض التوترات العالية إلى حد ما مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟

.. نعم، لكن السؤال هو لماذا؟ لقد كنا دائماً حلفاء جيدين، أعني أننا كنا نعمل معاً وكنا أصدقاء وحلفاء، ونتعاون في أجزاء مختلفة من العالم، لقد تعاوننا، سواء كان الأمر يتعلق بأوكرانيا، أو الشرق الأوسط أيضاً، ونرى في العالم قوى مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران والصين تعمل معاً بشكل أكثر سرية، وأعتقد أن هذه هي اللحظة التي يتعين علينا فيها العمل معاً كشركاء عبر الأطلسي.

. أريد أن أسألك عن النزاع التجاري الذي يبدو أنه يختمر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لقد قال ترامب إنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الواردات والسيارات وكل السلع، هل تعتقدين أن الحرب التجارية يمكن تجنبها في هذه المرحلة؟ وهل تخططين لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية؟

.. نحن لا نريد حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، وأعتقد أنه لا يوجد فائزون في الحروب التجارية، لقد كنت هنا وسمعت الأخبار التي تفيد بأن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة تنخفض، وأنتم تعلمون في حال وجدت حرب تجارية، فإنها سترفع الأسعار، وفي النهاية سيدفع المستهلكون ثمن ذلك، لذا لا يوجد فائزون في الحروب التجارية، ولا نريد أن نبدأ حرباً، لكن بالطبع سنحمي مصالحنا أيضاً إذا بدأت حرب تجارية ضدنا.

. التقيتِ بمُشرعين أميركيين أثناء وجودك في واشنطن، هل تشعرين أن أياً منهم سيُقنع الرئيس بتغيير موقفه بشأن روسيا؟

.. هناك مؤيدون أقوياء لأوكرانيا، أعني من كلا الجانبين (سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين)، وكانوا متفهمين للغاية لما يجري، لا أعرف كيف هي علاقاتهم بالرئيس ترامب، لكنني رأيت الإرادة القوية، ربما تزيد صفقة المواد الخام الحاسمة مع أوكرانيا من الاهتمام الاقتصادي للولايات المتحدة بأوكرانيا، وهذا بدوره سيقود أيضاً إلى المصلحة الأمنية، لحماية تلك المصالح الاقتصادية التي لدى الولايات المتحدة في أوكرانيا، لذا ربما تكون هذه إحدى الأدوات. عن «سي بي إس»