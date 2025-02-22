الوكالات الأممية الإنسانية تتعهد بمحاربة البيروقراطية لمواجهة نقص التمويل

تعهد منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، بأن تصبح الوكالات الأممية الإنسانية «أخف وأسرع وأقل بيروقراطية» لمواجهة التداعيات «المدمرة» لأزمة نقص التمويل التي تعانيها.

وقال فليتشر في بيان أول من أمس، إن «النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يواجه اليوم أعظم اختبار له منذ إنشائه».

وأوضح أن «المجتمع الإنساني يواجه أزمة هائلة في التمويل والمعنويات والشرعية»، مضيفاً: «يتعين علينا أن نؤكد من جديد أهمية التضامن الدولي».

وجاء بيان فليتشر الذي يرأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، غداة اجتماع طارئ عقد في جنيف، وشارك فيه جميع القادة الرئيسين للوكالات الإنسانية الرئيسة التابعة للأمم المتحدة. وتعنى هذه الوكالات بقضايا الصحة (منظمة الصحة العالمية)، واللاجئين (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، وحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان)، والأطفال (اليونيسيف)، والزراعة (منظمة الأغذية والزراعة)، والغذاء (برنامج الأغذية العالمي) والتنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وتضررت جميع هذه الوكالات بشدة، وإن بدرجات متفاوتة، بسبب القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفرض بموجبه تجميداً شبه تام لكل المساعدات المالية التي تقدمها بلاده لجهات أجنبية.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح لوكالات الأمم المتحدة التي كانت تعاني أساساً نقصاً في التمويل من جانب الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى.

وحاولت هذه الوكالات الأممية الإنسانية بذل مزيد من الجهود بموارد أقل للتصدي للأزمات الخطرة التي تتعرض لها الكثير من المناطق حول العالم.

ورداً على الواقع المستجد، اقترح الدبلوماسي البريطاني العمل في وقت واحد على أربع جبهات، هي: إبراز دور هذه الوكالات «المنقذ للأرواح»، وإيجاد مصادر تمويل جديدة و«العمل بشكل مختلف»، وتفويض أطراف ثالثة بمزيد من المهام «حتى نكون أقرب إلى الأشخاص الذين نخدمهم»، وأخيراً «الدفاع بقوة أكبر عن أنشطتنا».