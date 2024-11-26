إنترفيو.. خبير أميركي يحذر من خروج البيانات عن نطاق السيطرة

قال أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة نورايسترن الأميركية، البروفيسور آلان ميسلوف (44 عاماً)، إن الخوارزميات ستؤثر في حياة البشر بشكل كبير، إلى حد أنه من الصعب فهم كيفية تأثيراتها في حياتنا بالضبط.

وأضاف ميسلوف، الذي عمل مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أبحاث عن الذكاء الاصطناعي، خلال مقابلة مع صحيفة «إيل باييس»، أنه مع الكم الهائل من البيانات فإنه من السهل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة:

. هل يمكن أن تكون الخوارزميات مهمة بحيث تؤثر في مستقبل نظامنا الديمقراطي؟

.. نعم، بالطبع هي ستكون أساسية، فهناك عدد من السكان الذين لا يحصلون على أخبارهم من وسائل الإعلام الرئيسة بل من منصات التواصل الاجتماعي، ففي العديد من الحالات تكون الطريقة التي يصل بها الناس إلى المعلومات في ظل توافر الكثير من المحتوى بحاجة إلى خوارزميات لتحديد ما سيقرؤونه.

ومن المعروف أنه في السياسة من المهم الاستماع إلى كلا الجانبين لفهم حججهما، لكن هذا ليس ما تحاول الخوارزميات القيام به غالباً، فهي تعمل على تحسين المشاركة لإبقائك على المنصة لفترة أطول، وتكون أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي عرض المزيد من المحتوى الذي تهتم به بدلاً من المحتوى الذي قد لا تهتم به، غير أنه قد يكون مفيداً لك عندما تتخذ قراراً سياسياً.

. هل يمكن أن تسهم الخوارزميات في تغيير الآراء؟

.. إنه سؤال مثير للاهتمام فعلاً، ولا أعتقد أننا نعرف الجواب، لكن قبل نحو 20 أو 30 عاماً كان هناك نوع معين من وسائل الإعلام التي يستوعبها معظم الناس، ولذلك وجد نوع من القواسم المشتركة لما كان يُعد مقبولاً بشكل عام، لكن اليوم لم يعد الأمر كذلك.

. من المدهش أنك كنت تدرس هذا التخصص منذ سنوات وليس لديك الجواب.

.. هناك علماء اجتماع يبحثون عن الأثر المباشر، لأن ذلك يركز على الكائنات البشرية، وهو أمر لا أدرسه كثيراً لأنني أركز على الخوارزميات، وتتغير هذه الأنظمة بسرعة كبيرة، ولقد درسنا كل شيء من التجارة الإلكترونية إلى تطبيقات مشاركة الرحلات إلى الإعلان، ويستغرق الأمر شهوراً أو سنوات لفهم كيفية عمل أحد هذه الأنظمة حقاً، وبحلول الوقت الذي نصمم فيه تجربة للإجابة عن أحد هذه الأسئلة تكون الأنظمة قد تغيرت.

. هل من المثير للقلق أنك لا تعرف حقاً كيف تؤثر فينا الخوارزميات؟

.. الصحيح أنه بات من الصعب على نحو متسارع فهم تأثيرات الخوارزميات بالضبط في حياتنا، وفي كثير من الأحيان لا يدرك الناس حتى أن هناك خوارزميات توصية، وخوارزميات تصنيف أخرى تكمن وراء الأنظمة التي تتفاعل معها، وكانت إحدى النقاط الرئيسة التي عملنا عليها، عندما كنت في البيت الأبيض، هي تحديد الممارسات التي يجب على الحكومة اتباعها عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

. ينطبق ذلك على الخوارزميات في الأنظمة العامة، لكن المستخدمين يعرفون أن شبكات التواصل الاجتماعي منظمة عن طريق الخوارزميات.

.. يعرف معظم الناس ذلك، لكن الأمر الذي لا يعرفونه هو مقدار البيانات التي يجمعونها، وعلى سبيل المثال تجمع التطبيقات الموجودة على هاتفك قدراً هائلاً من المعلومات عنك، ولا يدرك المستخدمون مقدار البيانات التي تدخل في هذه الخوارزميات.

. هدف الشركات العاملة على منصات التواصل هو جمع المال، فإذا قاموا بتغيير المجتمع أيضاً هل سيكون ذلك نتيجة غير مقصودة؟

.. لا أستطيع الحديث عن محفزات هذه الشركات، لكن نعم، فإن هدف هذه الشركات هو جمع أقصى فائدة من المستخدمين، وتتعامل بعض أكبر الشركات في العالم مع كمية هائلة من البيانات، ولها تأثير هائل في كيفية تحدثنا وتفكيرنا، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، ومن السهل أن نتخيل كيف يمكن أن يخرج هذا عن نطاق السيطرة.

. هل تحاول الولايات المتحدة حظر موقع «تيك توك» لهذه الأسباب؟

.. هناك الكثير من الدوافع وراء حظر «تيك توك»، وهناك اعتراف متزايد مفاده أن مثل هذه الأنظمة أو المنصات تنطوي على تأثيرات قوية إلى حد كبير للغاية، ولديها القدرة على التأثير في الناس بطرق عدة. عن «إيل باييس»