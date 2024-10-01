قانون جديد في ألمانيا يرفع عدد المستفيدين من إعانة الإسكان

ارتفع عدد الأسر التي تحصل على إعانة إسكان في ألمانيا بشكل ملحوظ عقب تطبيق قانون جديد.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، أمس، في فيسبادن أنه بنهاية عام 2023، حصلت نحو 1.2 مليون أسرة في ألمانيا على هذه الإعانة، وهو ما يزيد بنسبة 80% على العام السابق.

وعزا المكتب هذه الزيادة إلى القانون الجديد الذي نص على زيادة إعانة الإسكان (قانون إعانة الإسكان الإضافية)، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023. وبموجب هذا القانون تم دفع المزيد من الإعانات واتساع شريحة المستحقين.

وتهدف إعانة الإسكان إلى تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض من توفير مساحة معيشية مناسبة للأسرة. ويعتمد مبلغ الإعانة على الدخل والإيجار وعدد أفراد الأسرة. وكان متوسط ​​الاستحقاق في نهاية عام 2023 يبلغ 297 يورو للأسر المستحقة للدعم بالكامل، بزيادة قدرها 106 يورو عمّا كان عليه قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وتلقت الأسر التي لا يحق لجميع أفرادها الحصول على الإعانة ما متوسطه 247 يورو، وهو ما يزيد بمقدار 70 يورو على العام السابق.

وأفاد المكتب استناداً إلى بيانات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والبناء أن الإنفاق من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على إعانات الإسكان زاد بأكثر من الضعف ليصل إلى 4.3 مليارات يورو في عام 2023. وأدى تراجع بناء المساكن منذ عام 2008 إلى نشوء فجوة كبيرة بين العرض والطلب. ويدل على ذلك التنافس للحصول على شقة فارغة بأسعار معقولة.