وزارة الصحة الكويتية تؤكد جاهزية 928 عيادة مدرسية

أكدت وزارة الصحة، أمس، جاهزية 928 عيادة مدرسية، منها 18 عيادة جديدة تم افتتاحها خلال العام الجاري، بالتزامن مع افتتاح المدارس الجديدة في مناطق العاصمة والفروانية والجهراء والأحمدي الصحية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة د.عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن (الصحة) أولت اهتماماً كبيراً بتجهيز العيادات المدرسية بأحدث المعدات الطبية والعلاجات الأساسية التي تضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلبة، وبإشراف 1043 من الكفاءات الطبية والتمريضية المتخصصة في جميع المدارس وبمختلف المحافظات، لضمان صحة وسلامة الطلبة. وأشار السند إلى ضرورة التزام الطلبة جدول نوم ثابتاً لا يقل عن 8 ساعات ليلاً، حيث يعزز النوم الجيد التركيز والطاقة، داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة تقديم وجبات غذائية متوازنة للأبناء، تحتوي على الفواكه والخضراوات والبروتينات والحبوب الكاملة، لضمان حصولهم على الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية خلال اليوم الدراسي. عن «الأنباء» الكويتية