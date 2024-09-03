مزارع العنب في جنوب إفريقيا تستخدم الدبابير لقتل الحشرات الضارة

تستخدم إحدى مزارع الكروم في مقاطعة كيب الغربية بجنوب إفريقيا، طريقة غير تقليدية للحفاظ على 130 هكتاراً من الكروم خالية من الفيروسات والمبيدات الحشرية. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والطبيعة، تستخدم هذه المزرعة التي يبلغ عمرها 324 عاماً طائرات بدون طيار لإسقاط الدبابير المفترسة التي تتحكم في الآفات دون استخدام المبيدات الحشرية.

هذا المشروع تنفذه شركة سكاي باغز، شراكة مع شركة فيلد باغز ومقرها مدينة كيب تاون، والتي تزود سكاي باغز بالحشرات المفترسة، وشركة التكنولوجيا الزراعية إيروباتيكس، التي تعمل مع شبكة من طياري الطائرات بدون طيار لتوزيع الحشرات بدقة.

ويتزايد استخدام الدبابير المفترسة بشكل كبير لمكافحة الآفات في جنوب إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم. وتحلق طائرات سكاي باغز بدون طيار على ارتفاع 30 متراً تقريباً فوق الكرم، وتحمل هذه الطائرات آلية تعمل بمحرك ومجهزة بخرطوشة، كما يقول رئيس عمليات رسم الخرائط في إيروباتيكس، مات ديفيس: عندما يدور المحرك، تتكشف طبقة بلاستيكية، ما يؤدي إلى إطلاق شرانق الدبابير (مرحلة الحشرة بين اليرقة والحشرة البالغة).

وتغطي كل رحلة ما يصل إلى 20 هكتاراً، ويتم إطلاق 500 دبور من نوع أنياغيروس، وهي من الأنواع الأصلية في جنوب إفريقيا، لكل هكتار، ثم تهبط الطائرة بدون طيار حتى يتمكن الفريق من إدخال بطارية جديدة وخرطوشة حشرات.

وتستهدف حشرة الأنياغيروس التي يبلغ طولها 3 ملليمترات حشرة الدقيقي المزعجة التي يمكن أن تنشر مرض الكرمة المنهك المعروف باسم فيروس لفة الأوراق، والذي يضر حصاد العنب بشكل عام. وبالنسبة للمزارعين، قد يكون اكتشاف الفيروس والسيطرة على حشرات الدقيقي أمراً مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب الكثير من العمالة. وتقول شركة سكاي باغز إن استخدام الطائرات بدون طيار أثبت أنه أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من رش المبيدات الحشرية التي يمكن أن تكون ضارة بالبيئة والحشرات، مثل النحل الملقح المتبادل الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام البيئي. عن الـ«سي إن إن»