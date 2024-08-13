بالحلويات والورود.. مدارس السعودية تستقبل نصف مليون معلم ومعلمة

استقبلت 35 ألف مدرسة بالتعليم العام في قطاعي البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، نصف مليون معلم ومعلمة، بعد عودتهم إلى المدارس، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد. وأقامت المدارس برامج لضيافة المعلمين والمعلمات، تضمنت توزيع باقات الورود والحلويات. وتستعد المدارس، خلال الأسبوع الحالي، لإجراء اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في اختبارات نهاية العام الدراسي الماضي الذين تغيبوا بعذر مقبول.

وشددت وزارة التعليم، على ضرورة تشكيل اللجان، وتحديد مقار الاختبارات قبل وقت مبكر من إجراء الاختبارات، مشددة على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد في نظام نور الإلكتروني والمراجعة النهائية، وإعلان النتائج وترحيل الطلاب والطالبات الناجحين إلى صفوفهم الجديدة قبل عودة الطلاب والطالبات لبدء العام الدراسي الجديد.

في غضون ذلك، انطلقت، أمس، فعاليات برنامج «حياك» لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة 176 معلماً ومعلمة.