مخالفات تعصف بجامعة الكويت بسبب الفراغ الإداري

طالب أكاديميون بوضع خطة عاجلة، لإصلاح أوضاع جامعة الكويت، حيث انتقدوا «ما يحدث من تجاوزات مستمرة بلا رادع»، مشددين على أن الفراغ الإداري الذي طال أمده، يولّد مخالفات ومحسوبيات في الصرح الأكاديمي. وقالوا: إن الفراغ الإداري في جامعة الكويت، يقترب من عامه الثاني، بعد أن باتت معظم المناصب القيادية في الجامعة شاغرة، وعلى رأسها منصب مدير الجامعة، الذي عانى فراغاً كبيراً، أدى إلى تمدد الفراغ الإداري إلى المناصب الأخرى، ولم تشهد الجامعة تشكيل أي لجان تذكر، لتسكين المناصب القيادية الأكاديمية حتى الآن، كمناصب العمداء وغيرها.

وقال الأستاذ بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت د.حمد الياسين: «إن الجامعة بحاجة ملحة إلى تسكين المناصب القيادية سواء في إداراتها العليا أو كلياتها بصورة سريعة، مع ضرورة اختيار الكفاءات النزيهة والقادرة على الإنجاز». وأضاف: «إن استمرار المناصب بالتكليف، خلق بيئة عمل غير مستقرة، كثرت فيها التجاوزات والصراعات، ما خلق واقعاً يستحيل معه التطوير، بل كانت سمته التراجع على مدار السنوات السابقة».