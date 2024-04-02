كوريا الشمالية تؤكد خطط إطلاق أقمار عدة للتجسس

عهدت كوريا الشمالية، أمس، بالدفع من أجل تطوير الفضاء، وأكدت خطتها لإطلاق أقمار اصطناعية عدة للتجسس هذا العام، بعد إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس في مداره في نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بعد إطلاق «ماليجيونج-1»، العام الماضي، بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس من العام الماضي، على التوالي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال اجتماع نهاية العام، أن البلاد تخطط لوضع ثلاثة أقمار اصطناعية أخرى للتجسس في المدار هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن باك كيونج-سو، نائب مدير الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في كوريا الشمالية: «قد أدى الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي للاستطلاع (ماليجيونج-1)، العام الماضي، إلى تحقيق تقدم كبير في قدرات الدفاع الوطنية، ومن المتوقع إجراء العديد من عمليات الإطلاق هذا العام أيضاً».

وجاء هذا التصريح بعد أن قال مصدر عسكري كوري جنوبي، الأسبوع الماضي، إن كوريا الشمالية قامت بتركيب حاجز لمنع الغرباء من مراقبة موقع إطلاق القمر الاصطناعي في دونجتشانج-ري، وهو مؤشر محتمل على أن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر اصطناعي.

وأكد باك على الأهمية المتزايدة لتطوير الفضاء، قائلاً إن كوريا الشمالية تبذل جهوداً لاستخدام الأقمار الاصطناعية لأغراض مختلفة، مثل الزراعة وإدارة الأراضي والوقاية من الكوارث.