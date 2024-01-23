«سيمنس» الألمانية تُعد دراسة لتقييم نقاط الضعف في قطاع الطاقة بالعراق

كشفت شركة «سيمنس» الألمانية للطاقة أنها أعدت دراسة شاملة لمنظومة الطاقة الكهربائية العاملة، تغطي جميع الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العراق.

وقال مدير «سيمنس» في العراق، مهند الصفار، لصحيفة «الصباح» العراقية الصادرة أمس، إن «شركة سيمنس بصدد البدء بدراسة شاملة موسعة لواقع الشبكة الكهربائية لتقييم نقاط الضعف وتشخيص المشكلات بشكل دقيق، وستقدمها إلى وزارة الكهرباء لمساعدتها على تخطيط المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة في البلاد».

وذكر أن هذه الدراسة «تندرج في مجال الخطط المستقبلية في كل مناطق العراق، في إطار الاتفاقية بين (سيمنس) ووزارة الكهرباء العراقية الموقعة بينهما في برلين في يناير عام 2023». وذكر أن «الإنتاج الحالي من الطاقة الكهربائية لا يكفي لسد حاجة العراق الحالية بوجود نقص يصل إلى نحو 40%».

ويخوض العراق صراعاً مريراً منذ عقود لمعالجة مشكلات منظومة الطاقة الكهربائية بجميع حلقاتها: الإنتاج والتوزيع ونظام الجباية المتهالكة، جراء التدمير الذي شهدته بسبب الحروب المتواصلة والفساد الذي أدى إلى تدني مستويات الإنتاج والتوزيع وشبكة نقل الطاقة.

وسبق لشركة «سيمنس» الألمانية أن نفذت عشرات العقود بمليارات الدولارات في مجال بناء المحطات الكهربائية وتحسين واقع شبكة نقل الطاقة وإنشاء محطات ثانوية وتطوير البنية التحتية في مناطق متفرقة من العراق.