صحف عربية.. ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية في سورية

ترتفع أسعار المأكولات الشعبية، لاسيما الفلافل والمسبّحة والفتة والفول مع كل ارتفاع يطول أحد مستلزماتها، كالحمّص الحبّ والفول والزيوت واللبن وغيرها، لكن هذه المرة ازدادت بشكل مفاجئ وغير مبرر.

«تشرين» جالت على مطاعم طرطوس «للفلافل والحمص»، ورصدت الأسعار فيها، فبدت متفاوتة حسب المنطقة الموجود فيها المطعم، فسعر قرص الفلافل يراوح بين 500 و700 ليرة، حسب حجمه، وكيلو الحمص السّادة من 20 إلى 22 ألف ليرة، وكيلو الفول السادة أيضاً وصل إلى 20 ألف ليرة، وسجّل كيلو المسبحة (الحمص الناعم بالطحينة) من 24 إلى 26 ألف ليرة، بينما اعتمدت بعض المطاعم البيع بالعلب لا بالوزن، وبذلك يتحكّم أصحابها بالسعر أكثر، لأن العلبة حسب وصفهم نصف كيلو، إلا أنها لا تتجاوز 400 غرام، و«الفتّة» سعرها غير محدد، وكل يبيع على هواه. أما سعر سندويشة الفلافل فيراوح بين 7000 و8500 ليرة بالخبز السياحي، و9500 للسندويشة «الدبل»، وسندويش الصمون بـ9000، والصاج والخبز السياحي معاً بـ9500 ليرة.

عن صحيفة «تشرين» السورية