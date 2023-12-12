نتائج «صادمة» في اختبار تقييم دولي لـ«طلبة» الأردن

فيما كشفت نتائج اختبار برنامج التقييم الدولي للطلبة «بيزا» التي أعلنت أخيراً عن تراجع في أداء طلبة الأردن في دورة 2022، اتفق خبراء تربويون في أن النتائج صادمة، وتستوجب الدراسة والمكاشفة الوطنية، رغم أن التراجع كان ملاحظاً في غالبية الدول. وأوضحوا في أحاديثهم المنفصلة لـ«الغد»، أن التراجع في الأداء عما كان عليه في دورة 2018 يعود الى أسباب عدة، أبرزها تراجع الاهتمام على مستوى سياسات التعليم بأهمية الدراسات الدولية، والتراجع الملموس في نوعية التدريس الصفي في المدرسة الأردنية، وجائحة كورونا. وأكدوا أن الارتقاء بمستوى تعلم الطلبة وأدائهم على الاختبارات الدولية يتطلب مقاربات سريعة وأخرى متوسطة أو طويلة المدى، وعلى المستويين القصير والعاجل لابد من تشكيل فريق وطني من متخصصين يجرون دراسة متعمقة للكشف عن محددات أداء الطلبة الأردنيين، وبناء نموذج يوجه سياسات النظام التربوي للارتقاء بنوعية التعليم، كذلك تشكيل فريق دائم في الوزارة وشركائها للتخطيط للدراسات الدولية، وإعداد الأدوات والأدلة وتنظيم الحملات الوطنية ومتابعتها، ومتابعة برامج تدريب المعلمين.