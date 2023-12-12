الأمم المتحدة تقلص المساعدات بسبب نقص الأموال

أفاد تقرير نُشر أمس بأن الأمم المتحدة تحتاج إلى 46.2 مليار دولار للعمليات الإنسانية في العام المقبل. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره «نظرة عامة على الوضع الإنساني العالمي 2024»، أن هذه الأموال ستساعد نحو 181 مليون شخص في 72 دولة.

ورغم الحروب والصراعات والكوارث المناخية، بجانب الجوع والفقر وتفشي الأمراض والنزوح، يواجه المكتب نقصاً في حجم التبرعات. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث إن النظام الإنساني يواجه أزمة تمويل حادة.

وفي بيان كتبه على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال: «في عام 2023 تلقينا فقط ما يقرب من ثلث المبلغ المطلوب البالغ 57 مليار دولار، وهذا هو أسوأ نقص في التمويل منذ سنوات، ورغم ذلك فإننا مازلنا قادرين على تقديم المساعدات المنقذة للحياة وتوفير الحماية لـ128 مليون شخص حول العالم».

وقد أرغم الانخفاض الحاد في الموارد الوكالات الإنسانية على اتخاذ قرارات مؤلمة بشكل متزايد، بما في ذلك خفض برامج الغذاء والمياه والصحة المنقذة للحياة.

ونتيجة لذلك كان يتعين تقليص المستهدف في عام 2024 إلى مساعدة 181 مليون شخص بدلاً من 245 مليون شخص. وقال غريفيث: «إنني أشعر بقلق عميق تجاه ما يعنيه هذا بالنسبة للعمل الإنساني في عام 2024، فدون التمويل الكافي لا يمكننا تقديم المساعدة المنقذة للحياة، وإذا لم نتمكن من توفير تلك المساعدات فإن هناك أشخاصاً سيدفعون حياتهم ثمناً لذلك».