صحف عربية.. 15 ألف عامل مياومة ينتظرون توفيق أوضاعهم في الأردن

المصدر: عن «الغد» الأردنية

ينتظر 15 ألف عامل مياومة في أمانة عمان الكبرى، تشكيل لجنة حكومية لتوفيق أوضاعهم في الأمانة، معظمهم حملة مؤهلات علمية، وفق ما أبلغه مصدر حكومي مطلع لـ«الغد». وقال المصدر إن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، سيشكل لجنة من ممثلين عن الأمانة، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة تطوير الأداء المؤسسي، لدراسة ملف المطالبات الخاصة بتحويل العاملين على نظام المياومة في الأمانة، بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية، وفق أسس خاصة ستوضع للتحويل. يشار إلى أن عدد عمال المياومة في الأمانة يصل إلى 15 ألف عامل وعاملة، حصل مئات منهم على مؤهلات علمية وهم على رأس عملهم، كما يوجد حملة بكالوريوس في الهندسة، والهندسة الزراعية، والمحاسبة، وغيرها من التخصصات.

وكانت اللجنة الإدارية النيابية، أوصت بدراسة حالات لعمال المياومة، عبر لجنة حكومية مشكلة لبحث إمكانية تثبيتهم، وتعميم نتائجها وحلولها على مؤسسات الدولة.

وتبنت اللجنة مذكرة نيابية، تطالب بتحقيق مبدأ العدالة في تثبيت عمال المياومة في القطاع العام، لاسيما من قضوا فترات طويلة في الخدمة، وتتوافر فيهم الشروط اللازمة، وعدم ترحيل مشكلتهم إلى لجان وحكومات مقبلة. ودعت اللجنة إلى ضرورة أن تكون الحلول مبنية على دراسة شاملة لأوضاع العاملين بالجهاز الحكومي، مع الأخذ في الحسبان النصوص الدستورية والقوانين والأنظمة التي تُنظم عملية التعيين. يشار إلى أن المادة (22) من الدستور، تنص على أن «التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات».

وقال ديوان الخدمة المدنية، إن هناك «التفافاً» من البعض على النصوص والقوانين والتعليمات، حيث يخفون مؤهلاتهم لما بعد التعيين، ليطالبوا بعدها إما بالتثبيت أو بالتحويل إلى الفئات الأولى أو الثانية.

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