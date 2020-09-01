ملاك المطاعم بالكويت يرفضون أي إجراءات جديدة تضاعف خسائرهم

المصدر: جريدة «القبس» الكويتية

أصدر تجمع ملاك المطاعم، في الكويت، بياناً، أعلنوا فيه رفضهم لأي إجراءات جديدة، تضاعف خسائر محالهم ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. وجاء في البيان: «نعلن رفضنا القاطع لأي إجراءات جديدة، من شأنها مضاعفة الخسائر لمحالنا ومشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة، التي أغلق البعض منها نتيجة قرارات غير مدروسة، تسببت بأزمات كثيرة حتى وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع فيها دفع إيجارات مستحقة، ما ترتب عليه كثير من المشكلات، وتسريح لعمالتنا نتيجة الإجراءات الحكومية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في بداية أزمة فيروس كورونا، من حظر كلي وجزئي، طوال الشهور الماضية».

وأضاف البيان: «من باب تحمل المسؤولية، وحمايتنا من القرارات، التي يتوقع أن تصدر من جهة حكومية لا تراعي مصالحنا مطلقاً، نطالب برفض أي إغلاق جديد ومواعيد جديدة لإيقاف نشاط مطاعمنا، ومنع أي قرار من شأنه إيقاف أعمالنا بعد الساعة التاسعة مساءً، ما يزيد علينا تحمل خسائر مضاعفة، وإغلاق نهائي متوقع لكل محالنا ومشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة».

وأكد أهمية التعاون، وتوفير ضمانات حكومية تحمي مصالحهم التجارية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في حماية المشروعات التجارية، مجدداً الحرص على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، التي أعلنت عنها الحكومة، والمتمثلة في قرارات صادرة من وزارة الصحة.

وقال البيان: «لقد سعينا جاهدين لإيصال معاناتنا عبر وسائل الإعلام لإيقاف العبث، وتلك القرارات القاسية والظالمة التي صدرت من جهة واحدة، تنظر للجانب الصحي فقط، ولم تراعِ مصالحنا التجارية وقطاع المطاعم خصوصاً، ونأسف أن نقول إن خيارنا القادم سيكون عبر الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية».

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