الحبس سنة عقوبة المساس بالطيور المهاجرة في الكويت

المصدر: عن «الأنباء» الكويتية

أصدرت الهيئة العامة للبيئة في الكويت تحذيراً لهواة الصيد البري، بعدم المساس بالطيور المهاجرة وصيدها، حيث تبدأ حالياً فترة هجرة الطيور التي تأخذ من الكويت مكاناً لاستراحتها، وتحديداً في محمية الجهراء.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» إن القانون البيئي قد حدد في مواده ولوائحه التنفيذية تواريخ وفترات محددة يمكن خلالها الصيد لأنواع محددة من الطيور، مشدداً على أن فترة هجرة الطيور هي من الفترات التي لا يسمح فيها بالصيد، للحفاظ على التنوع الأحيائي الذي تخلقه هذه الطيور أثناء عبورها البلاد.

وأوضحت المصادر أن القانون البيئي يحظر صيد أو قتل أو إيذاء أي من الكائنات الفطرية، سواء البرية أو البحرية، كما أنه يحظر المساس بأعشاشها أو صغارها أو بيوضها، ما تترتب عليه مخالفات وغرامات.

ولفتت المصادر إلى أن عقوبة المخالفة هي الحبس مدة لا تزيد على السنة، وغرامة مالية تراوح بين 500 دينار و5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحق للضباط القضائيين مصادرة جميع الأدوات والكائنات التي يجري ضبطها.

وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض الجهات العلمية تقوم بالصيد لأهداف بحثية علمية، ولكنها تقوم أولاً باستخراج ترخيص لذلك من قبل الهيئة، وكذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.