23 حالة زواج و13 طلاقاً بين الكويتيين يومياً

المصدر: «الأنباء» الكويتية

كشفت وكيلة وزارة العدل المساعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هبة العبدالجليل عن إحصاءات مبدئية أعدها القطاع عن حالات الزواج والطلاق في الكويت خلال العام الماضي. وبينت الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل أن 8459 مواطناً تزوجوا بمواطنات كويتية في عام 2018 بمعدل يزيد على 23 حالة زواج يومياً بين المواطنين الكويتيين فقط، بينما بلغت حالات الطلاق 4840 حالة طلاق بين المواطنين الكويتيين في السنة نفسها بمعدل 13 حالة طلاق يومياً.

وأوضحت الإحصاءات التي يعدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل وحصلت «الأنباء» عليها أن حالات الزواج بين المواطنين بزوجة من جنسيات أخرى بلغ 1391 حالة زواج في عام 2018، بينما بلغ عدد حالات الطلاق بينهم 783 حالة طلاق في عام 2018.

وأشارت العبدالجليل إلى أن عدد حالات الزواج بين مواطن كويتي وزوجة من غير محدد الجنسية بلغ 357 حالة زواج في عام 2018 بينما بلغت حالات الطلاق 142 حالة طلاق بينهم في عام 2018.

ولفتت الإحصاءات الى أن 522 كويتية تزوجن بزوج من جنسيات مختلفة في عام 2018، و469 حالة طلاق، بينما كشفت أن 127 حالة زواج لمواطنات كويتيات بزوج بدون في 2018، وعدد حالات الطلاق بلغت 108 حالات. وأوضحت الاحصاءات أن عدد حالات الزواج بين الجنسيات المختلفة في الكويت بلغ في عام 2018 عدد 2726 إضافة الى 48 تزوجوا من بدون، بينما بلغت حالات الطلاق 1301 حالة بين جنسيات مختلفة في الكويت، إضافة الى 43 حالة من زوج أو زوجة من غير محددي الجنسية. وشهد عام 2018 توثيق 268 حالة زواج بين محددي الجنسية بينما بلغ عدد

حالات الطلاق بينهم 142 حالة في العام الماضي.