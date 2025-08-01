لقاء جاستن ترودو وكاتي بيري يثير «حيرة وجدلاً»

أصيب معجبو كل من المغنية كاتي بيري، ورئيس الحكومة الكندية السابق جاستن ترودو، بالحيرة بعد رصد الثنائي في موعد عشاء دافئ غير متوقع الأسبوع الجاري، وتم التقاط صور للمغنية (40 عاماً) - التي أكدت انفصالها عن خطيبها أورلاندو بلوم، الشهر الماضي - ورئيس الوزراء الكندي السابق البالغ 53 عاماً، وهما يتناولان العشاء معاً بمطعم «لو فيولون» في مدينة مونتريال، وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه صحيفة «ديلي ميل»، الثنائي يجلسان على طاولة باتجاه بعضهما بعضاً ويتبادلان أطراف الحديث، كما شوهدت بيري - التي تقوم حالياً بجولة «لايفتايمز» الغنائية الكندية - وهي تشير بيدها، بينما كان ترودو ينصت لها باهتمام.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة بسبب موعد «الثنائي»، حيث كتب أحد المعجبين: «لم يكن هذا الموعد ضمن قائمة مواعداتي للمشاهير»، وكتب أحدهم: «كلاهما يتذكر ذروة تألقه في عام 2015»، فيما قال آخر: «هذا أكثر ثنائي غريب أتخيله في عام 2025، تخيلوا الحوار المشوق الذي يدور بين هذين العبقريين، كان بإمكانكم التخمين من ستكون الحبيبة الجديدة، ولن تكون كاتي بيري أبداً، أو ربما يحاول جاستن ترودو الحصول على عقد لموسيقى الراب الخاص بابنه»، وتواصلت صحيفة «ديلي ميل» مع ممثليهما للتعليق، إلا أنها لم تتلقّ أي رد حتى الآن.

لقد مر الثنائي غير المتوقع بأشهر صعبة، حيث تجاوزت بيري انفصالها الصعب عن خطيبها السابق بلوم، وألبومها «143» الذي وصف بأنه فاشل، وردود الفعل السلبية الهائلة على رحلتها الفضائية.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه «ديلي ميل»، بدت نجمة البوب فاتنة بفستان أبيض وأسود، بينما ظهر ترودو أنيقاً بقميص وبنطال كحلي، وفي هذه الأثناء، يدير ترودو حياته خارج رئاسة الحكومة الكندية، بعد استقالته في يناير الماضي، ولدى ترودو ثلاثة أطفال من زوجته السابقة صوفي غريغوار ترودو التي أعلن انفصاله عنها في أغسطس 2023 بعد زواج دام 18 عاماً.

وكانت صوفي (الزوجة السابقة) صديقة طفولة وزميلة دراسة لميشيل، شقيق ترودو الأكبر الذي توفي في انهيار جليدي عام 1998 عن عمر يناهز 23 عاماً، وبدأت علاقتهما عام 2003 بعد أن التقيا مجدداً كبالغين، وتمت خطوبتهما بعد ذلك بوقت قصير.

أما المغنية بيري فلديها ابنة واحدة هي ديزي البالغة أربع سنوات. وبدأت بيري وبلوم علاقتهما عام 2016، وتمت خطوبتهما في عيد الحب عام 2019، واستمرت تكهنات الانفصال لأشهر قبل أن يؤكد الزوجان أخيراً انتهاء علاقتهما العاطفية الشهر الماضي.

وازدادت الأمور سوءاً بذهاب بلوم بمفرده إلى حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، وحضور بيري جولة غنائية في أستراليا.

ونشر بلوم منشوراً غامضاً على «إنستغرام» حول «الوحدة» و«الظلام»، بينما شوهدت بيري وهي تنهار باكية على خشبة المسرح في آخر حفل لها في أستراليا.

وأكد ممثلون عن الزوجين لصحيفة «ديلي ميل»، الشهر الماضي، أن أورلاندو وكاتي غيرا مسار علاقتهما خلال الأشهر الماضية، للتركيز على تربية الأطفال معاً، وسيظلان معاً كعائلة، لأن أولويتهما المشتركة ستظل دائماً تربية ابنتهما بحب واستقرار واحترام متبادل.

وفي الشهر الماضي، قال مصدر لصحيفة «يو.إس.ويكلي»: «انفصلت كاتي وأورلاندو لكن العلاقة ودية»، وأضاف أيضاً أن الانفصال لم يكن مثيراً للجدل حتى الآن.

وتشعر كاتي بالاستياء طبعاً، لكنها مرتاحة لعدم اضطرارها إلى خوض تجربة طلاق أخرى، فقد كان ذلك أسوأ وقت في حياتها. عن «ديلي ميل»