الساحل الشرقي للصين يستعد لعاصفة استوائية قوية

تستعد شنغهاي وأجزاء من الساحل الشرقي للصين لعاصفة استوائية قوية، بعد إلغاء إنذار باللون الأصفر بشأن حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، في أعقاب زلزال قوي ضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وكان مركز التحذير من «تسونامي» بوزارة الموارد الطبيعية في الصين أصدر إنذاراً باللون الأصفر، صباح أمس، محذراً من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، يصل ارتفاعها إلى 100 سنتيمتر، تضرب سواحل شنغهاي، فيما تم رفع الإنذار لاحقاً.

وكانت أمواج مد عاتية (تسونامي) ضربت المنا،ق الساحلية في جزر الكوريل الروسية والجزيرة الشمالية الكبرى لليابان، هوكايدو، بعد الزلزال، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وانطلقت صافرات التحذير من «تسونامي» في هونولولو، وطُلب من السكان التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أول موجة «تسونامي»، بارتفاع نحو 30 سنتيمتراً، وصلت إلى مدينة نيمورو على الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو.