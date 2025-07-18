بينها «تيك توك».. دعاوى قضائية جديدة ضد تطبيقات صينية في دول أوروبية

رُفعت دعاوى قضائية جديدة، أمس، في دول أوروبية ضد ثلاثة تطبيقات صينية، من بينها «تيك توك»، بتهمة عدم الاستجابة لطلبات تتعلق بمعالجة بيانات مستخدميها.

وقالت المحامية في منظمة «نويب» Noyb غير الحكومية في فيينا، كليانثي سارديلي، التي رفعت الدعوى القضائية في بيان: «تحرص شركات التكنولوجيا على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عنكم، لكنها ترفض رفضاً قاطعاً منحكم حق الوصول الكامل إليها، كما يقتضي القانون الأوروبي».

وكانت سارديلي رفعت دعاوى قضائية في يناير الماضي ضد ستة تطبيقات صينية نيابةً عن أفراد قلقين بشأن النقل غير القانوني لبياناتهم إلى بكين، وفي حين امتثلت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان «شي إن» Shein و«تيمو» Temu، إضافة إلى تطبيق الإلكترونيات الاستهلاكية «شاومي» لطلبات المدعين، استمرت تطبيقات «تيك توك» و«علي إكسبرس» و«وي تشات» في انتهاك القواعد العامة لحماية البيانات (GDPR)، عبر تقديم ردود ناقصة أو تجاهل الطلب، بحسب «نويب»، لذلك قدّمت المنظمة ثلاث شكاوى إلى سلطات حماية البيانات في بلجيكا واليونان وهولندا لإجبار الشركات المستهدفة على الامتثال، كما تسعى إلى فرض غرامة إدارية تصل إلى 4% من إيراداتها العالمية «لمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل».

وتخضع «تيك توك» لانتقادات غربية منذ سنوات، بسبب مخاوف من احتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسس أو الدعاية.