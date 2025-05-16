البرلمان النيوزيلندي يُوقِف مؤقتاً نائبات «رقصة هاكا»   

تقرر إيقاف ثلاث نائبات نيوزيلنديات عن العمل مؤقتاً، بسبب أدائهن رقصة «هاكا» في البرلمان، فيما يعتقد أنه أشد عقوبة تفرض على نواب في هذا البلد على الإطلاق.

وقامت عضوتا حزب «الماوري»، ديبي نجاريوا وراويري وايتيتي، إضافة إلى أصغر عضو في الحزب، هانا كلارك، بأداء رقصة شعب «الماوري» التقليدية خلال التصويت على مشروع قانون «مبادئ المعاهدة» المثير للجدل منذ قراءته الأولى في نوفمبر.

وانتشر فيديو الرقصة المعروفة باسم «هاكا»، الذي تضمن قيام كلارك بتمزيق نسخة من مشروع القانون، بسرعة حول العالم، محققاً مئات الملايين من المشاهدات.

وسعى مشروع قانون «مبادئ المعاهدة» إلى إعادة تفسير جذرية لمعاهدة «وايتانغي»، وهي الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا بين قبائل «الماوري» والتاج البريطاني، الموقَّعة عام 1840، والتي تُعدّ أساسية في دعم حقوق «الماوري».

وأثار الاقتراح، الذي قدمه حزب العمل الليبرالي الصغير في الائتلاف، قلقاً واسع النطاق بشأن قدرته على تقليص عقود من التقدم الذي حققه شعب الماوري، ما أشعل أكبر احتجاج على الإطلاق بشأن حقوق «الماوري».

ازدراء للبرلمان

وفي تقرير صدر الأربعاء الماضي، أوصت لجنة الامتيازات البرلمانية بإيقاف نجاريوا ووايتيتي عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع، وهي عقوبة غير مسبوقة، فيما تم إيقاف كلارك عن العمل لمدة سبعة أيام، وقالت اللجنة إن تصرفاتهن كان من شأنها أن تُخيف نواباً آخرين وتمثّل ازدراء للبرلمان.

وأُديت رقصة «هاكا» في البرلمان سابقاً، من قبل وايتيتي، لكن اللجنة قالت إن طريقة وتوقيت هذه الرقصة، التي عرقلت الأعضاء الآخرين عن التصويت على مشروع القانون، «مسألة خطرة».

وجاء في التقرير: «نقر بشدة العقوبات المقترحة، ومع ذلك نعتزم طمأنة الأعضاء بأن السلوك الذي نوقش غير مقبول، وأن ترهيب أعضاء آخرين في المجلس يعامل بأقصى درجات الجدية».

وذكر التقرير أنه من غير المقبول أن تظهر نجاريوا كأنها تحاكي إطلاق النار على عضو آخر في البرلمان بيدها، ورفضت نجاريوا هذا التفسير، قائلة إن الحركات كانت ضمن طقوس قديمة، وهو تعبير متجذر في خطاب «الماوري».

أسوأ حادثة

وقالت المدعية العامة ورئيسة اللجنة، جوديث كولينز، إنها كانت أشد عقوبة فرضتها اللجنة على الإطلاق، و«أسوأ حادثة على الإطلاق»، وأضافت: «لاشك في ذلك، لقد كانت هذه حادثة خطرة للغاية، لم أشهد مثلها من قبل خلال 23 عاماً من العمل في قاعة المناقشة».

ومن المتوقع أن يتم تأكيد الإيقاف المؤقت عن العمل بالتصويت خلال جلسة لجميع المشرعين، الثلاثاء المقبل، ولن تتقاضى النائبات الثلاث رواتبهن خلال فترة الإيقاف، ولن يحضرن مناقشة الميزانية السنوية الأسبوع المقبل. عن «الغارديان»

عقوبة قاسية

أدان حزب «الماوري»، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إيقاف نائباته الثلاث، واصفاً إياه بأنه «أسوأ عقوبة على الإطلاق»، وقال الحزب: «عندما يقاوم شعب التانغاتا وينوا، تلجأ القوى الاستعمارية إلى أقصى العقوبات، فهذا تحذير لنا جميعاً لنلتزم».

من جهته، قال حزب العمال المعارض، إن سلوك النائبات يمثّل ازدراء للمجلس، لكنه رأى أن العقوبة «قاسية وشديدة للغاية»، معتقداً أن تعليقاً ليوم أو يومين سيكون مناسباً، وعارض حزب الخضر العقوبة، قائلاً إنها «غير متناسبة تماماً» مع انتهاك النائبات الثلاث، وأعرب عن قلقه من عدم تمثيل ناخبي حزب الماوري في المجلس لمناقشة الميزانية.

وتضمن تقرير لجنة الامتيازات البرلمانية تصريحات من النائبات الثلاث، اللواتي جادلن بأن أداء رقصة «هاكا» مبرر.

وقالت النائبة ديبي نجاريوا: «في مساحة تناقش فيها حقوقنا ومصالحنا كشعب التانغاتا وينوا، كانت الـ(هاكا) السبيل الوحيد للتعبير عن الأذى الذي يتعرّض له مئات الآلاف من شعبنا».

. النائبات أَدَّينَ رقصة شعب «الماوري» التقليدية خلال التصويت على مشروع قانون مثير للجدل.

. لجنة الامتيازات اعتبرت أن تصرفات النائبات الـ 3 يمكن أن تُخيف نواباً آخرين، وتمثّل ازدراء للبرلمان.