«ستاربكس» في كوريا الجنوبية تمنع استخدام أسماء المرشحين الرئاسيين في الطلبات

منعت شركة «ستاربكس» في كوريا الجنوبية، زبائنها من استخدام أسماء المرشحين الرئاسيين للبلاد، أو الرئيس السابق المُدان، في طلباتهم، وتجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في الثالث من يونيو المقبل، لتحديد من سيخلف الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي أُطيح به، الشهر الماضي، لمحاولته فرض أحكام عرفية في ديسمبر الماضي.

وتُقدم متاجر «ستاربكس» خدمة «نادي اسمي»، التي تتيح للزبائن اختيار لقب، يُدخلونه عبر تطبيق «ستاربكس»، ليستخدمه مُعدّو القهوة للإعلان عن الطلبات عند اكتمالها.

وأعلنت الشركة أن زبائنها في كوريا الجنوبية لن يتمكنوا من استخدام أسماء جميع المرشحين الرئاسيين السبعة، بمن فيهم المرشح الأوفر حظًا لي جاي ميونغ، ومنافسه المحافظ الرئيس كيم مون سو، إلا بعد انتهاء التصويت.

وأفادت «ستاربكس» بأنها اتخذت هذا الإجراء، الذي أُعلن عنه هذا الأسبوع، مع بدء الحملة الانتخابية الرسمية، استناداً إلى تجارب سابقة لزبائن أساؤوا استخدام ميزة «نادي اسمي» خلال الانتخابات السابقة.

وهذه الخدمة فريدة من نوعها، وهي مصممة لتعزيز التواصل بين موظفي المتجر والعملاء، حسبما ذكرت الشركة في بيان لها.

وقالت الشركة في بيانها: «لا نتخذ أي موقف ديني أو سياسي، ونراقب ونحظر استخدام اللغة السلبية، والألفاظ البذيئة، والمحتوى الجنسي الصريح، أو أي تعبيرات قد يصعب على موظفينا التعبير عنها أو غير لائقة»، كما تمنع الشركة عملاءها من استخدام اسم الرئيس السابق يون، الذي جُرّد من منصبه، ويواجه محاكمة جنائية جارية بتهم التمرد.

ومع انتهاء المرشحين الرئاسيين من التسجيل وانطلاق حملاتهم الرسمية الإثنين، بدأ مشغلو المنصات الإلكترونية في كوريا الجنوبية بتشديد الرقابة.

وحظرت شركة «إس سي كي»، المشغلة لمقاهي «ستاربكس» في كوريا، مؤقتاً، استخدام أسماء المرشحين الرئاسيين كألقاب لهم على تطبيق «سيرين أوردر»، الذي تم إطلاقه في كوريا عام 2014 كأول تطبيق عالمي لطلب الأطعمة والمشروبات من «ستاربكس» عبر الهاتف المحمول، ويتيح للمستخدمين تسجيل ألقاب من اختيارهم، لتتم مناداتهم بها عند تجهيز طلباتهم.

حتى قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، حظرت «إس سي كي» الألقاب «غير اللائقة»، بما في ذلك تلك التي تحتوي على كلمات مسيئة، أو أسماء يصعب نطقها، أو من المحتمل أن تُربك الموظفين أو العملاء الآخرين.

ولفتت هذه القواعد الانتباه عندما استخدم بعض العملاء ألقاباً مثيرة للجدل سياسياً، في وقت سابق من هذا العام، بالتزامن مع استمرار التظاهرات الحاشدة المؤيدة والمعارضة لعزل الرئيس السابق يون سوك يول.

وأعلنت شركة «إس سي كي» أنها سترفع القيود المفروضة على الأسماء السياسية بعد انتهاء الانتخابات.

خلال الاضطرابات السياسية، التي اندلعت في وقت سابق من هذا العام، بسبب الأحكام العرفية التي فرضها يون وعزله، شددت شركة «بيدال مينجوك» لتوصيل الطعام إرشادات المحتوى الخاصة بها، لحظر الكلمات المفتاحية الحساسة سياسياً، مثل «المحكمة الدستورية» و«التمرد» و«العزل» في تقييمات المطاعم، وقالت الشركة آنذاك: «لا ينبغي أن تُثير تقييمات المطاعم أي خلافات سياسية أو اجتماعية».

في غضون ذلك، أعلنت «نافر» الشركة الرائدة في تشغيل البوابات الإلكترونية في كوريا الجنوبية، أنها ستراقب بدقة أي معلومات خاطئة بشأن المرشحين الرئاسيين حتى الثالث من يونيو.

وقد طبقت الشركة إجراءات مماثلة في انتخابات سابقة، على عكس منصات أخرى، مثل «غوغل» و«كاكاو»، إضافة إلى ذلك، تعهدت «نافر» بتعزيز مراقبة التعليقات والمقالات، وإخطار وسائل الإعلام بالأنشطة المشبوهة.

وقالت الشركة: «قررنا تشغيل هذه الخدمات، لتوفير معلومات أكثر دقة وإنصافاً خلال الحملة الانتخابية»، وهناك احتمال أن تحذو شركات تشغيل منصات أخرى حذوها. عن «فورتش»