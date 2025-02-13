روسيا تنقذ صيادين تقطعت بهم السبل على طوف جليدي

قالت خدمات الطوارئ الروسية، أمس، إنها أنقذت 139 صياداً تقطعت بهم السبل على طوف جليدي في بحر أوخوتسك، في غرب المحيط الهادئ، وفي وقت سابق قالت الوزارة إن نحو 300 صياد تقطعت بهم السبل، وإن بعضهم رفض «المغادرة من دون صيد تحت أي ظرف من الظروف».

ونشرت الوزارة مقاطع فيديو من عملية الإنقاذ، بما في ذلك مقطع يظهر صيادين يسيرون على الجليد الثلجي بعيداً عن رجال الإنقاذ.

لكن في وقت لاحق قالت الوزارة، على خدمة الرسائل «تليغرام»، إن طائرات هليكوبتر وسُفناً استُخدمت في عملية الإنقاذ لجلب الصيادين الذين تقطعت بهم السبل إلى الشاطئ.

ولم يتضح سبب تجمع العديد من الصيادين في الموقع في منطقة سخالين الروسية، ويبدأ موسم صيد الأسماك الشتوي في سخالين في أوائل فبراير بفترة من الصيد النشط حتى أبريل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إن شقاً جليدياً يبلغ طوله نحو 10 أمتار تشكّل من قرية «مالكي» الروسية إلى مصب نهر «دولينكا» في منطقة سخالين، ما أدى إلى انجراف الصيادين في بحر أوخوتسك.

وتتميز فصول الشتاء بمنطقة سخالين، في أقصى شرق روسيا، التي تضم جزيرة سخالين وسلسلة جزر الكوريل، بالبرودة والثلوج، وغالباً ما تستمر لأكثر من خمسة أشهر.