زوجة ماسك السابقة غاضبة من تحيته «النازية»

وجّهت الزوجة السابقة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، انتقادات حادة لطليقها بعد أن قام بحركات أثناء المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبرها كثيرون «تحية نازية».

وعبّرت المغنية الكندية، كلير إليز بوشيه، المعروفة بـ«غرايمز»، ولها ابن وابنة من ماسك، عن رأيها بما حدث، من خلال تدوينة على منصة «إكس»، عندما قال أحد متابعيها إنه من الأفضل لها توضيح موقفها مما قام به ماسك، فردت قائلة: «أنا سعيدة لأدين النازية، وجميع اليمين المتطرف، فهل هذا سيساعد في توضيح الأمور؟»، مضيفة: «مازلت أتساءل عن كيفية التعامل مع الأمور دبلوماسياً، لأنني أشعر بأنني في ورطة».

وأضافت غرايمز، التي أرادت عدم زجها في موقف لا علاقة لها به، أنها علمت بردود الأفعال على تصرفات ماسك لاحقاً، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كونها كانت مسافرة، متابعة: «إذا لم أرد لمدة خمس ساعات أخرى، فذلك لأنه لا يوجد (واي فاي) على متن رحلتي».

وقالت: «سأنظر في هذه القضية، لكنني لن أقول شيئاً من شأنه أن يؤدي إلى فضيحة دولية»، مؤكدة أنها غاضبة من تصرف ماسك، لكنها لن تصدر بياناً في كل مرة يقوم بها زوجها السابق بتصرف غريب. وأعربت في الوقت نفسه عن تعاطفها مع كل الأشخاص الذين سبب لهم ماسك أي أذى.

وكان ماسك قال، خلال خطاب ألقاه في حفل تنصيب ترامب، إن «الحفلات تأتي وتذهب، وهناك بعض الحفلات المهمة والأخرى العادية، لكن هذا الحفل مهم للغاية، وشكراً لكم لأنكم ساعدتم على تحقيقه»، وبعد ثوانٍ من انتهاء هذا الخطاب، وضع ماسك يده على صدره قبل أن يمدها إلى الأمام مرتين وهي مفتوحة، ما دفع الكثيرين إلى القول إنه قام بالتحية النازية، فقد كانت يده شبيهة تماماً بما كان يقوم به الزعيم النازي أدولف هتلر.

وتساءل مستخدمون لمنصة «إكس»، التي يملكها ماسك، عما قصده بتلك الحركة، حيث قال أحدهم: «هل قام ماسك بتحية هتلر؟»، فيما قال آخر: «لقد قام ماسك بالتحية النازية خلال تنصيب الرئيس».

وبينما أكد بعض المستخدمين أن ماسك أدى تحية هتلر أمام الملايين من الناس، قال آخرون إنه «كان يقصد بأن قلبه يذهب للجمهور المشارك في الحفل».

وبعد ساعات على ردود الأفعال، أعاد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي اسمه «جحر الأرنب» تدوينة لماسك، كتبها بعد الانتخابات الأميركية، وجاء فيها: «في الماضي أعطيت صوتي للديمقراطيين، لأنهم كانوا حزب الطيبين بغالبيتهم، لكنهم أصبحوا حزب الانقسام والكراهية، ولهذا لا أستطيع تقديم الدعم لهم، وسأدعم الجمهوريين، والآن فقد بدأت حملة حيلهم القذرة ضدي تتكشف».

واعتبر حساب «جحر الأرنب» أن «تلك التحية الخدعة» كانت مجرد جزء آخر للرد على حملة «الحيل القذرة»، التي أشار إليها ماسك.

وأعاد ماسك نشر تدوينة، مشيراً إلى التهم بالتحية النازية، قائلاً: «بصراحة إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل من هذه».

وكان ماسك نشر الخطاب الذي ألقاه في حفل التنصيب على حسابه في «إكس»، لكنه استبدل التحية المثيرة للجدل بصورة لحشد من الجمهور. عن «الميرور»