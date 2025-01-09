تحذير من انسحاب ترامب من اتفاق باريس للمناخ

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بتغير المناخ، فوبكه هوكسترا، من أن الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة ستتلقى ضربة قوية إذا قرر الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مجدداً، الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وكانت مصادر في فريق ترامب الانتقالي ذكرت أن الفريق يعد أوامر تنفيذية لانسحاب الولايات المتحدة، ثاني أكبر مَصدر للتلوث في العالم حالياً بعد الصين، من المعاهدة العالمية الرئيسة بشأن تغير المناخ.

وقال هوكسترا: «إذا حدث ذلك فسيوجه ضربة قوية للدبلوماسية المناخية الدولية».

وأضاف أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس مجدداً سيتطلب من الدول الأخرى «تكثيف جهودها في مجال دبلوماسية المناخ».