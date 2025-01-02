رئيس السنغال يؤكد إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في 2025

أكد الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، في خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد «إنهاء الوجود العسكري للدول الأجنبية في السنغال اعتباراً من عام 2025».

وكان فاي أعلن، في 28 نوفمبر الماضي، أن فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال.

وقال فاي الذي تولّى منصبه في أبريل 2024: «لقد أصدرت تعليماتي لوزير القوات المسلحة باقتراح نهج جديد للتعاون في مجال الدفاع والأمن، يُفضي - إضافة إلى نتائج أخرى - إلى إنهاء الوجود العسكري للدول الأجنبية في السنغال اعتباراً من 2025».

وبذلك يحدّد للمرة الأولى موعداً لإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة، التي تتمتع بعلاقات قوية مع الغرب، وفرنسا بشكل خاص.

وأضاف الرئيس السنغالي أنه «سيتم التعامل مع جميع أصدقاء السنغال كشركاء استراتيجيين، في إطار تعاون منفتح ومتنوع وخالٍ من العقد».

وفاز فاي في الانتخابات بعدما رفع لواء السيادة، وإنهاء الاعتماد على الخارج.

وفي 28 نوفمبر، أعلن في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أجريت في القصر الرئاسي، أن وجود قواعد عسكرية فرنسية في السنغال يتعارض مع سيادة بلاده.

وبعد مرور 64 عاماً على استقلال السنغال عن فرنسا، قال فاي في المقابلة: «السنغال دولة مستقلة، إنها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة».