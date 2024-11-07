مجلس الاتحاد الروسي يصادق على معاهدة دفاع مشترك مع كوريا الشمالية

صادق مجلس الاتحاد الروسي، أمس، على معاهدة دفاع مشترك مع كوريا الشمالية التي يستعد جنود منها، بحسب كييف وواشنطن، للقتال إلى جانب روسيا ضد القوات الأوكرانية.

وهذا التصويت الذي أجراه المجلس الأعلى في البرلمان بعد أسبوعين من تصويت مجلس النواب، كان محسوماً سلفاً، ولم يصوّت أي من أعضاء مجلس الاتحاد ضد المعاهدة، بعدما زاد التقارب بدرجة كبيرة بين روسيا وكوريا الشمالية منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

وهذه المعاهدة التي وقّعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأحرف الأولى - خلال يونيو الماضي في بيونغ يانغ، ويتعين أن يصادق عليها لتدخل حيز التنفيذ - تنص على تقديم «مساعدة عسكرية فورية» متبادلة في حال وقوع هجوم ضد أيّ من البلدين. وستكون مشاركة جنود كوريين شماليين في القتال، التي يعتبرها الغرب وشيكة، بمثابة ضربة جديدة للقوات الأوكرانية التي تعاني نقصاً في العديد والعتاد وتتراجع في أجزاء كثيرة من الجبهة. كذلك يُتوقع تراجع المساعدات العسكرية إلى كييف مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يخشى الأوكرانيون أن يجبرهم الجمهوري عند عودته إلى البيت الأبيض، في يناير المقبل، على التفاوض مع روسيا وفق شروط مواتية لموسكو.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال أخيراً إن 11 ألف جندي كوري شمالي باتوا موجودين في منطقة كورسك الروسية، حيث يحتل الجيش الأوكراني بضع مئات من الكيلومترات المربعة منذ هجومه المفاجئ في أغسطس.