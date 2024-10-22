صورة وتعليق.. لوحة في الصحراء

رجل يجلس بجوار جماله على شواطئ بحيرة «ياسمينة» في المغرب، وهي بحيرة موسمية تقع في قرية مرزوقة بالصحراء الكبرى جنوب شرق المغرب.

وكانت الأمطار الغزيرة غير العادية التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي تسببت في حدوث فيضانات في مناطق جنوب المغرب. وتُعرف منطقة مرزوقة برمالها الذهبية، وبمخيماتها الرملية والاستشفائية، وكذلك ببحيرة ظهرت في القرن الماضي يسميها أهل المنطقة «ياسمينة»، تضفي على المنطقة جمالاً خلاباً، ورسمت الطبيعة لوحة بديعة تجذب السياح للمنطقة، وأصبحت هذه المنطقة قبلة لكل زائر، لاسيما بعد موسم الأمطار.