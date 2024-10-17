انطلاقة متعثرة لمنصة ترامب للعملات المشفّرة

شهدت منصة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، للعملات المشفّرة انطلاقة متعثرة في اليوم الأول لطرحها، إذ لم يشترِ غير عدد قليل جداً من المستثمرين وحدات عملته الرقمية التي أتيحت للبيع.

وأعلن المرشّح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر، بأنه سيطلق مع أبنائه ورجال أعمال منصة «وولرد ليبرتي فايننشال» World Liberty Financial.

وطرحت الشركة 20 مليار وحدة من العملة الرقمية بسعر 1.5 سنت لكل منها، يبلغ مجموع قيمتها 300 مليون دولار. لكن لم يبع غير 3% منها بحلول مساء أول من أمس. ويمكن استخدام الوحدات كعملات مشفرة، كما أنها تسمح للمشترين بالتصويت على إدارة المنصة.

وأرجع الكثير من المراقبين المبيعات المنخفضة إلى مشكلات تقنية، نظراً إلى أن الموقع الإلكتروني للشركة واجه أعطالاً في وقت سابق. وستسمح منصة «وورلد ليبرتي فايننشال» للمستخدمين بإقراض أو اقتراض عملات رقمية من بعضهم بعضاً، وهي خدمة توفرها الكثير من المنصات وأشهرها «آف» Aave.

وأشار ترامب، خلال فترة رئاسته، إلى العملات المشفّرة على أنها احتيال، لكنه بدّل موقفه مذاك، مقدّماً نفسه على أنه سيكون «رئيساً مؤيداً للبتكوين» إذا انتُخب في نوفمبر.

وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات بناء على ما يُعرف بالتبادل غير المركزي، وهو آلية تقضي على الحاجة إلى وسيط مثل المصرف للقيام بمعاملات مالية مع طرف ثالث.